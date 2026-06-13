Команда из Нижегородской области вошла в число призеров конкурса видеоэссе

Команда из Нижегородской области вошла в число призёров II конкурса видеоэссе «Мечты о будущем», церемония награждения которого прошла в Национальном центре «Россия». Об этом сообщили в самом центре.
Нижегородская команда «Нижегородская волна» попала в топ-20 лучших участников и была отмечена призом. Участникам конкурса предстояло создать короткое видео, объединив ИИ-контент и живую съёмку с участием всех членов команды, а также затронуть важные темы и выстроить своеобразный диалог с классиками научной фантастики.
Работа нижегородцев под названием «Антропоцен: прыжок в синтез» представляла собой фантазию о будущем двух подростков. По сюжету, в 2026 году герои — обычные школьники Лёша и Саша, однако в дальнейшем они совершают научные прорывы: создают «управляемое солнце» — термоядерный двигатель, а также биолингвистику, позволяющую понимать живые существа. В финале герои встречают своё столетие в летающем городе, где на горизонте появляются огни инопланетных кораблей.
Всего в конкурсе приняли участие 935 команд из 89 регионов России и 10 стран ближнего зарубежья. Общее число участников составило 3740 человек.
Конкурс «Мечты о будущем» проводится в рамках Десятилетия науки и технологий при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения и МИД России и направлен на развитие интереса к проектированию будущего.
Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны.
Ранее сообщалось, что школьник из Нижнего Новгорода Роман Хлунов победил в конкурсе «Знаешь? Научи!».