Команда из Нижегородской области вошла в число призеров конкурса видеоэссе

Работа нижегородцев под названием «Антропоцен: прыжок в синтез» представляла собой фантазию о будущем двух подростков. По сюжету, в 2026 году герои — обычные школьники Лёша и Саша, однако в дальнейшем они совершают научные прорывы: создают «управляемое солнце» — термоядерный двигатель, а также биолингвистику, позволяющую понимать живые существа. В финале герои встречают своё столетие в летающем городе, где на горизонте появляются огни инопланетных кораблей.