Родоначальников футбола нагло обокрали на чемпионате в США

На ЧМ-2026 в США, Мексике, Канаде произошло два инцидента. У сборной Англии в Канзас-Сити похитили экипировку, включая бутсы Кейна и Беллингема. Полиция задержала двух водителей. В Тихуане, где базируется команда Ирана, нашли тело со следами насилия. Англия начнет турнир матчем с Хорватией 17 июня. Тренерский штаб Тухеля лишился тактических досок и мячей. Ассоциация пока это никак не комментирует.
Инциденты на чемпионате мира 2026 года: хищение инвентаря сборной Англии и обнаружение тела в Тихуане.
На чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике, произошел ряд резонансных инцидентов. Сборная Англии столкнулась с масштабной кражей спортивного инвентаря, а в мексиканской Тихуане, где базируется команда Ирана, было обнаружено тело человека.
По информации изданий Daily Mail и Sky News, кража имущества английской сборной произошла при транспортировке багажа из Флориды на тренировочную базу в Канзас-Сити (штат Миссури). Из транспортного фургона пропали игровые бутсы, официальные мячи, тактические доски и другое оборудование, необходимое тренерскому штабу во главе с Томасом Тухелем.
Журналист Крейг Хоуп отмечает, что среди похищенных вещей оказалась экипировка лидеров команды Гарри Кейна и Джуда Беллингема. В результате инцидента в распоряжении английской сборной остался всего один футбольный мяч. Сотрудники штаба проводят экстренную инвентаризацию для выяснения полного объема ущерба.
Полиция Канзас-Сити подтвердила факт расследования данного преступления. Правоохранительные органы сообщили, что изучают обстоятельства хищения из транспортного средства, которое прибыло в город с уже отсутствующими вещами. Как передает репортер Sky News Роб Харрис, двое лиц, представляющих интерес для следствия, взяты под стражу. По предварительным данным, к совершению преступления могут быть причастны водители, осуществлявшие перевозку багажа. Представители Футбольной ассоциации Англии воздержались от официальных комментариев относительно произошедшего.
На нынешнем турнире английская команда выступает в группе L вместе со сборными Хорватии, Ганы и Панамы. Свой стартовый матч подопечные Томаса Тухеля проведут 17 июня в Арлингтоне против команды Хорватии.
Еще один инцидент, не связанный со спортивной составляющей, произошел в Тихуане, где располагается тренировочная база сборной Ирана. Рядом со стадионом было обнаружено тело человека в состоянии разложения, завернутое в черный мешок и имеющее следы насильственной смерти. Об этом, со ссылкой на агентство AFP, информирует издание Actu Foot. Сборная Ирана на чемпионате мира выступает в группе G совместно с командами Египта, Бельгии и Новой Зеландии.
Чемпионат мира по футболу 2026 года стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Матчи турнира принимаются тремя странами: США, Канадой и Мексикой.