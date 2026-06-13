Родоначальников футбола нагло обокрали на чемпионате в США

Еще один инцидент, не связанный со спортивной составляющей, произошел в Тихуане, где располагается тренировочная база сборной Ирана. Рядом со стадионом было обнаружено тело человека в состоянии разложения, завернутое в черный мешок и имеющее следы насильственной смерти. Об этом, со ссылкой на агентство AFP, информирует издание Actu Foot. Сборная Ирана на чемпионате мира выступает в группе G совместно с командами Египта, Бельгии и Новой Зеландии.