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Мультиформатный этнофестиваль прошел на Нижегородской ярмарке 12 июня

Для посетителей организовали мероприятия разных форматов.

Источник: Живем в Нижнем

12 июня нижегородская ярмарка стала местом проведения мультиформатного этнофестиваля «Многоголосие». Об этом сообщили представители Дома народного единства.

На ярмарке были организовали четыре станции: творческую, танцевальную, музыкальную и театральную. Для посетителей проводили мастер-классы, конкурсы, спектакли. Например, на станции «Театральная» зрители поучаствовали в интерактивной постановке «Сокровища народов: театральное путешествие по России». Все сеансы проходили под открытым небом. Артисты в своих монологах рассказали о своих корнях.

На станции «Танцевальной» организовали поединки в стиле хип-хоп и свободном стиле, а на «Музыкальной» — конкурсы «Угадай мелодию», «Допой песню», «Перепой песню» и мастер-классы по диджеингу. Локация «Творческая» объединила мастеров народных художественных промыслов из Семенова и Городца. Помимо мастер-классов они познакомили гостей с историей городецкой и хохломской росписи.

Как уточнили в Доме народного единства, нижегородцы также проголосовали за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее мы писали, что подсветку в честь Дня России включили на нижегородской телебашне 12 июня.