Мультиформатный этнофестиваль прошел на Нижегородской ярмарке 12 июня

На ярмарке были организовали четыре станции: творческую, танцевальную, музыкальную и театральную. Для посетителей проводили мастер-классы, конкурсы, спектакли. Например, на станции «Театральная» зрители поучаствовали в интерактивной постановке «Сокровища народов: театральное путешествие по России». Все сеансы проходили под открытым небом. Артисты в своих монологах рассказали о своих корнях.