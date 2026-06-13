Мультиформатный этнофестиваль прошел на Нижегородской ярмарке 12 июня

12 июня нижегородская ярмарка стала местом проведения мультиформатного этнофестиваля «Многоголосие». Об этом сообщили представители Дома народного единства.
На ярмарке были организовали четыре станции: творческую, танцевальную, музыкальную и театральную. Для посетителей проводили мастер-классы, конкурсы, спектакли. Например, на станции «Театральная» зрители поучаствовали в интерактивной постановке «Сокровища народов: театральное путешествие по России». Все сеансы проходили под открытым небом. Артисты в своих монологах рассказали о своих корнях.
На станции «Танцевальной» организовали поединки в стиле хип-хоп и свободном стиле, а на «Музыкальной» — конкурсы «Угадай мелодию», «Допой песню», «Перепой песню» и мастер-классы по диджеингу. Локация «Творческая» объединила мастеров народных художественных промыслов из Семенова и Городца. Помимо мастер-классов они познакомили гостей с историей городецкой и хохломской росписи.
Как уточнили в Доме народного единства, нижегородцы также проголосовали за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее мы писали, что подсветку в честь Дня России включили на нижегородской телебашне 12 июня.