В поселке Дубна Тульской области обновят краеведческий музей

Капитальный ремонт краеведческого музея проведут по нацпроекту «Семья» в поселке городского типа Дубна в Тульской области, сообщили в министерстве культуры региона.
В 2026 году, в частности, планируют обновить помещения учреждения, в том числе экспозиционные залы, хранилища и подсобные пространства, а также кровлю, коридоры и санузел. Специалисты уже ведут работы по обшивке стен и установке перегородок.
Ранее при поддержке нацпроекта музей получил новое выставочное оборудование, аудиогиды и технологии виртуальной реальности. Они позволяют делать экспозиции более интересными для гостей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.