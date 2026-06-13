В красноярских Тихих Зорях завершается строительство школы

Работы на объекте выходят на финишный этап. На пришкольной территории появилась детская площадка, полоса препятствий для подростков и автогородок. В ближайшее время начнется строительство стадиона и спортивных площадок. Также продолжается комплектация учебных классов и помещений: завозят лабораторные столы и специализированную мебель.