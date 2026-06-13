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В красноярских Тихих Зорях завершается строительство школы

На сегодняшний день общая строительная готовность школы в красноярском микрорайоне Тихие Зори составляет 94%.

На сегодняшний день общая готовность новой школы в красноярском микрорайоне Тихие Зори составляет 94%, сообщили в департаменте градостроительства.

Работы на объекте выходят на финишный этап. На пришкольной территории появилась детская площадка, полоса препятствий для подростков и автогородок. В ближайшее время начнется строительство стадиона и спортивных площадок. Также продолжается комплектация учебных классов и помещений: завозят лабораторные столы и специализированную мебель.

К учреждению сделают подъездные пути с пешеходными переходами и светофорами.

Приёмка школы запланирована на июль, открыть ее должны 1 сентября. Уже записаны 960 учеников, а всего школа рассчитана на 1550 учащихся.

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