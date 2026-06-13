В России пройдет крупнейший спортивный фестиваль легкоатлетов

В период с 3 по 5 июля будут разыграны награды в следующих легкоатлетических дисциплинах: бег на дистанции 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 метров; бег с барьерами на 100, 110 и 400 метров; бег с препятствиями на 3000 метров; спортивная ходьба на 10 000 метров; прыжки в высоту, с шестом, в длину и тройной прыжок; метание диска, молота, копья и толкание ядра; семиборье, десятиборье; смешанная эстафета 4×100 метров и смешанная эстафета 4×400 метров.