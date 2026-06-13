В России пройдет крупнейший спортивный фестиваль легкоатлетов

В 2026 году Российская Федерация станет хозяйкой международных состязаний по легкой атлетике под названием «Кубок сильнейших атлетов Российской Федерации и Республики Беларусь». Турнир состоится с 3 по 5 июля в городе Жуковский Московской области. Эту информацию агентству ТАСС предоставила Ирина Привалова, занимающая пост первого вице-президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
«Кубок сильнейших постепенно обретает статус традиционного соревнования. В прошлом году мероприятие проводилось в Бресте, а теперь его площадкой станет Жуковский. Соревнования здесь пройдут с третьего по пятое июля», — отметила Привалова. Она добавила, что в рамках Кубка сильнейших сборную России представят ведущие легкоатлеты страны. Основной этап отбора участников проходил в конце мая в Сочи. Также отборочным турниром считались старты «Атлетик лиги», организованные в Твери.
Минимальное количество участников от каждой страны в отдельных дисциплинах — три человека, а максимально допустимое — пять. Составы эстафетных команд комплектуются из спортсменов, уже заявленных в личных видах программы. Каждому участнику разрешено выступить в двух индивидуальных дисциплинах и одной эстафете.
В период с 3 по 5 июля будут разыграны награды в следующих легкоатлетических дисциплинах: бег на дистанции 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 метров; бег с барьерами на 100, 110 и 400 метров; бег с препятствиями на 3000 метров; спортивная ходьба на 10 000 метров; прыжки в высоту, с шестом, в длину и тройной прыжок; метание диска, молота, копья и толкание ядра; семиборье, десятиборье; смешанная эстафета 4×100 метров и смешанная эстафета 4×400 метров.
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