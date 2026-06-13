27 стобалльников: в Волгоградской области объявили первые результаты ЕГЭ-2026

В Волгоградской области объявили первые результаты ЕГЭ-2026. 27 выпускников получили высший балл по итогам первых экзаменов. 100 баллов по литературе набрали 17 человек, по химии — 9 и по истории — один. Среди стобалльников — школьники из Волгограда, Волжского, Палласовки, Михайловки, Камышина, Фролово, Урюпинска и Жирновского района, сообщили в комитете образования и науки региона.
Максимальный балл по истории набрал выпускник лицея № 1 Волгограда. Сто баллов по химии набрали ученики школ № 33, № 134 «Дарование», «Ор Авнер», лицея № 2, а таже гимназий № 6 и № 11 в Волгограде, выпускники школы № 24 в Волжском, школы № 5 в Михайловке и Красноярской средней школы № 2 в Жирновском районе.
Сдали литературу на 100 баллов выпускники лицея № 5; школ № 7, 81, 130, 101 и 88; гимназий № 1, 2, 5, 9, 11 и 15 в Волгограде. Максимальный балл и у ребят из камышинской школы № 12, гимназии Урюпинска, школы № 11 Палласовки и школы № 1 города Фролово.
Волгоградские выпускники также сдали ЕГЭ-2026 по русскому языку и математике, физике и обществознанию. 15 июня школьников ждут госэкзамены по биологии, географии и письменный иностранный язык.