27 стобалльников: в Волгоградской области объявили первые результаты ЕГЭ-2026

В Волгоградской области объявили первые результаты ЕГЭ-2026. 27 выпускников получили высший балл по итогам первых экзаменов. 100 баллов по литературе набрали 17 человек, по химии — 9 и по истории — один. Среди стобалльников — школьники из Волгограда, Волжского, Палласовки, Михайловки, Камышина, Фролово, Урюпинска и Жирновского района, сообщили в комитете образования и науки региона.