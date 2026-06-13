Курский фермер хочет отсудить 11 млн за массовую гибель своих пчел от химии

Отмечается также, что это уже третий гражданский иск, поступивший в Черемисиновский райсуд, связанный с массовой гибелью пчел в 2025 году. Первый приняли в октябре прошлого года, ответчиком по нему выступает Александр Сторублев. Второе заявление поступило в феврале 2026-го — требования адресованы ИП Владимиру Войнову.