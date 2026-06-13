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Александра Шаганова наградили в Дзержинске на фестивале авторской песни

Награду Александру Шаганову вручили за вклад в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Заслуженный деятель искусств России, поэт-песенник Александр Шаганов получил Благодарственное письмо аппарата антитеррористической комиссии Нижегородской области. Награждение состоялось в рамках V Всероссийского фестиваля авторской песни, хорошей музыки и семейного отдыха «Дзержинское лето — 2026», который проходит в Дзержинске в преддверии Дня России.

Награду Александру Шаганову вручили за вклад в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также развитие и продвижение патриотической песни. Благодарственное письмо также получила автор-исполнитель Анна Копейкина. За вклад в работу по противодействию идеологии терроризма отмечен директор регионального Координационного центра противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма Олег Пикунов.

Фестиваль «Дзержинское лето» традиционно объединяет музыкантов, поэтов, бардов и любителей авторской песни. Организаторами выступают Дворец культуры химиков при поддержке администрации Дзержинска и АО «СИБУР-Нефтехим».

В церемонии открытия приняли участие скрипачка Тамара Сидорова, исполнившая концертную программу, а также Анна Копейкина, представившая гимн фестиваля и авторские композиции. В рамках мероприятия также был презентован региональный телепроект «Герои нашего времени», посвященный ветеранам, участникам специальной военной операции и волонтерам.

Кульминацией первого дня фестиваля стало выступление Александра Шаганова. Поэт исполнил программу для гостей фестиваля и встретился с поклонниками своего творчества.

Фестиваль «Дзержинское лето — 2026» продлится до 14 июня. В программе — концерты, творческие мастерские, поэтические встречи и конкурс авторской песни и поэзии.

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