Александра Шаганова наградили в Дзержинске на фестивале авторской песни

Награду Александру Шаганову вручили за вклад в сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также развитие и продвижение патриотической песни. Благодарственное письмо также получила автор-исполнитель Анна Копейкина. За вклад в работу по противодействию идеологии терроризма отмечен директор регионального Координационного центра противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма Олег Пикунов.