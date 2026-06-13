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В Ростовской области уничтожили почти 20 украинских беспилотников

Системы ПВО сбили дроны над Батайском и четырьмя районами Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны сбили почти 20 беспилотников над территорией Ростовской области минувшей ночью. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь.

— В ходе отражения воздушной атаки уничтожены аппараты в Батайске и четырех районах: Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, — уточнил глава Дона.

Напомним, масштабный налет украинских дронов прошедшей ночью фиксировали по всей стране. По данным Министерства обороны России, дежурные средства перехватили суммарно 177 БПЛА.

Летательные аппараты массово сбивали над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, воздушные цели ликвидировали над Крымом, Краснодарским краем и территорией десятка других российских регионов.

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