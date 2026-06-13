В центре Вашингтона появилась загадочная надпись, вызвавшая споры о возможной угрозе Трампу

Как передает телеканал, некоторые сторонники главы государства расценили надпись как возможный намек на угрозу в его адрес. В связи с инцидентом Министерство внутренних дел США заявило о начале расследования. Представитель ведомства подчеркнул, что власти серьезно относятся к любым потенциальным угрозам в адрес президента.