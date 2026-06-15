Никакой мистики. Разгадана тайна Бермудского треугольника

Загадочные исчезновения кораблей и самолетов в Северной Атлантике получили четкое научное объяснение: виной всему уникальное геологическое явление, а не потусторонние силы или НЛО.
Мощный вулкан
О таинственной зоне в Атлантическом океане, в которой пропадают морские суда, весь мир узнал после публикации в издании, посвященном необъяснимым явлениям. В 1964 году Винсент Гаддис написал статью «Смертоносный Бермудский треугольник» и ввел в широкий оборот название, которое сейчас использует весь мир.
Зона, которая занимает целых 140 тыс. кв. миль, расположена в Атлантическом океане между Майами, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико. По разным данным, в течение XX века в этом районе пропало около 100 крупных судов и самолетов. Некоторые ученые предполагали, что внезапные затопления судов объясняются выбросами газа со дна океана.
Геолог и разведчик полезных ископаемых Ник Гатчингс в рамках исследовательского проекта дал подробное описание физической природы загадочного места.
Горная вершина
Бермудские острова, как объяснил Гатчингс, представляют собой скрытую под водой гору, которая сформировалась в результате активности древнего подводного вулкана. Этот вулкан, который около 30 миллионов лет назад возвышался над уровнем моря, со временем подвергся разрушительным процессам эрозии, оставив после себя лишь скрытую под водой вершину.
В ходе исследования ученые получили образцы скального керна, в которых была обнаружена высокая концентрация этого минерала. Гатчингс в прямом эфире британского телеканала Chanel 5 продемонстрировал, как обычный компас теряет свою стабильность и начинает хаотично вращаться, когда его перемещают над извлеченной горной породой. Это наглядно показывает, как магнитные аномалии могут искажать показания навигационных приборов.
Одной тайной меньше
Ученый акцентирует внимание на том, что для древних мореплавателей, которые полностью полагались на магнитные компасы при пересечении Атлантики, попадание в зону действия Бермудского вулкана могло стать фатальным. Искажение магнитных полей вызывало панику и потерю курса, что, в свою очередь, приводило к исчезновениям судов и самолетов. Это открытие не только объяснило многие загадки, связанные с Бермудским треугольником, но показало, насколько важны геологических исследований для понимания природных явлений.
Исследования Гатчингса и его команды открывают новые горизонты в понимании не только Бермудского треугольника, но и других подобных геологических структур по всему миру. Ученые продолжают изучать другие острова, чтобы выяснить, существуют ли там аналогичные слои и аномалии. Это позволит дать ответы на многие вопросы о геологических процессах на нашей планете.