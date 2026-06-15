Никакой мистики. Разгадана тайна Бермудского треугольника

Ученый акцентирует внимание на том, что для древних мореплавателей, которые полностью полагались на магнитные компасы при пересечении Атлантики, попадание в зону действия Бермудского вулкана могло стать фатальным. Искажение магнитных полей вызывало панику и потерю курса, что, в свою очередь, приводило к исчезновениям судов и самолетов. Это открытие не только объяснило многие загадки, связанные с Бермудским треугольником, но показало, насколько важны геологических исследований для понимания природных явлений.