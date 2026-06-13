Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости Крым. На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

С 10:00 можно будет приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100 на:

АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra);

АЗС 68 ул. Горпищенко 155 (АИ-92, ДТ Ultra);

АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100);

АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, ДТ Ultra);

АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra);

АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92);

АЗС 168 Инкерман Симферопольское шоссе 18А (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше