На 7 заправках в Севастополе появится топливо в свободной продаже

С 10:00 можно будет приобрести топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100 на:
АЗС 61 Верхнесадовое (ДТ Ultra);
АЗС 68 ул. Горпищенко 155 (АИ-92, ДТ Ultra);
АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (АИ-92, АИ-95 Ultra, АИ-100);
АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92, ДТ Ultra);
АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-92, АИ-95 Ultra);
АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92);
АЗС 168 Инкерман Симферопольское шоссе 18А (АИ-92, АИ-95 Ultra, ДТ Ultra).
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