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Мария Захарова открыла биеннале в Москве

На закрытой церемонии открытия биеннале современного искусства в Гостином дворе Мария Захарова лично встречала гостей и помогала прессе снять церемонию. Официальный представитель МИД РФ выступила с проникновенной речью о культуре, процитировав Пушкина, и рассказала о дебютной работе своей мамы — искусствоведа Ирины Захаровой. Отдельного внимания заслуживает и сама экспозиция: на выставке было представлено множество произведений с изображением президента России Владимира Путина.

На закрытой церемонии открытия биеннале современного искусства в Гостином дворе Мария Захарова лично встречала гостей и помогала прессе снять церемонию. Официальный представитель МИД РФ выступила с проникновенной речью о культуре, процитировав Пушкина, и рассказала о дебютной работе своей мамы — искусствоведа Ирины Захаровой. Отдельного внимания заслуживает и сама экспозиция: на выставке было представлено множество произведений с изображением президента России Владимира Путина.

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