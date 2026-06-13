На закрытой церемонии открытия биеннале современного искусства в Гостином дворе Мария Захарова лично встречала гостей и помогала прессе снять церемонию. Официальный представитель МИД РФ выступила с проникновенной речью о культуре, процитировав Пушкина, и рассказала о дебютной работе своей мамы — искусствоведа Ирины Захаровой. Отдельного внимания заслуживает и сама экспозиция: на выставке было представлено множество произведений с изображением президента России Владимира Путина.
Мария Захарова открыла биеннале в Москве
На закрытой церемонии открытия биеннале современного искусства в Гостином дворе Мария Захарова лично встречала гостей и помогала прессе снять церемонию. Официальный представитель МИД РФ выступила с проникновенной речью о культуре, процитировав Пушкина, и рассказала о дебютной работе своей мамы — искусствоведа Ирины Захаровой. Отдельного внимания заслуживает и сама экспозиция: на выставке было представлено множество произведений с изображением президента России Владимира Путина.
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