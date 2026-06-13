На М‑4 «Дон» в Ростовской области столкнулись четыре машины

Вечером 12 июня на трассе М‑4 «Дон» в Ростовской области произошло дорожно‑транспортное происшествие с участием четырёх транспортных средств: трёх грузовиков и одного минивэна. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции 43‑летним водителем фуры «МАН», двигавшимся по левой полосе. Перед ним следовал грузовик «Фотон». Пытаясь избежать столкновения, водитель фуры совершил манёвр, в результате которого врезался в попутный КамАЗ под управлением 22‑летнего водителя. После удара фуру отбросило обратно в сторону 61‑летнего водителя «Фотона», который, в свою очередь, совершил наезд на минивэн «Фольксваген» (за рулём находился 51‑летний мужчина).
В результате ДТП травмы получил только водитель фуры «МАН». Пострадавший был незамедлительно госпитализирован прибывшей бригадой медиков. В настоящее время сотрудники полиции проводят детальное расследование для установления всех обстоятельств происшествия.