На М‑4 «Дон» в Ростовской области столкнулись четыре машины

По данным ведомства, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции 43‑летним водителем фуры «МАН», двигавшимся по левой полосе. Перед ним следовал грузовик «Фотон». Пытаясь избежать столкновения, водитель фуры совершил манёвр, в результате которого врезался в попутный КамАЗ под управлением 22‑летнего водителя. После удара фуру отбросило обратно в сторону 61‑летнего водителя «Фотона», который, в свою очередь, совершил наезд на минивэн «Фольксваген» (за рулём находился 51‑летний мужчина).