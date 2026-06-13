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В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре завершилась Всероссийская студенческая весна

Гран-при студвесны в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре завоевали команды из Ямала и Якутии.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре впервые на Дальнем Востоке прошёл финал XXXIV Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» для профессиональных образовательных организаций. Масштабное событие собрало 1500 участников из более чем 70 регионов страны. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Перед церемонией закрытия Дмитрий Демешин лично поздравил творческий коллектив из Хабаровского края. Ансамбль «Аконит» Хабаровского краевого колледжа искусств завоевал Гран-при в номинации «Вокал». Для региона это особый повод для гордости — престижную награду забрали хозяева площадки.

— Завершается Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи. Он впервые проходит на Дальнем Востоке и именно в Хабаровске. У нас в гостях побывали представители более 70 регионов нашей страны. Хабаровский край — классный регион! Здесь много интересного, живут крепкие и сильные духом ребята, красивые девчата, люди, которые изменяют мир. Убеждён, что ваш энтузиазм и драйв смогут изменить нашу страну к лучшему — через развитие, творчество. А у нас на Дальнем Востоке всё делается с любовью, — обратился Дмитрий Демешин к участникам фестиваля.

Председатель Российского Союза Молодежи Дмитрий Покровский поинтересовался у зала, кто планирует вернуться в Хабаровск. В ответ — море улыбок и гром аплодисментов. Победителей наградили в главной номинации «Общекомандный зачёт». Третье место заняла команда из Ханты-Мансийского автономного округа — Югра, второе — делегация Пермского края. Победителями стали представители Республики Саха (Якутия). Гран-при фестиваля получила команда Ямало-Ненецкого автономного округа. Фестиваль проходил с 8 по 13 июня и объединил молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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