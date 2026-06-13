В какие месяцы сотрудникам выгоднее уйти в отпуск?

Если же приоритет — финансовая выгода и сохранение привычного дохода, логика меняется на противоположную. Здесь нужно ориентироваться на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Чем их больше, тем меньше разница зарплатой и отпускными выплатами. Также можно брать отпуск в месяце с большим количеством рабочих дней, который вплотную примыкает к началу праздничных периодов. Обычно это конец декабря, примыкающий к новогодним праздникам, и конец апреля — перед праздничными днями мая. В таком случае получится сохранить привычный уровень дохода и продлить при этом период отдых.