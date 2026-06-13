В какие месяцы сотрудникам выгоднее уйти в отпуск?

Лето — традиционная пора отпусков. Многие мечтают вырваться из офисной рутины к морю или в горы, но перед каждым работником встаёт дилемма: как отдохнуть подольше и при этом не получить в расчётном листе сумму, которая заставит пожалеть о законном отдыхе? Подробности — в материале vrn.aif.ru.
Максимум дней отдыха или денег.
При планировании отпуска сотрудникам важно заранее определить приоритет — увеличение продолжительности отдыха или максимизация выплат, отмечает старший менеджер по связям с общественностью hh.ru в ЮФО, СКФО и ЦФО Анастасия Шумова.
Если целью является устроить себе самый длинный перерыв в работе, стоит присмотреться к календарю государственных праздников. В этом случае рационально брать отпуск в периоды, примыкающие к нерабочим дням. Они не включаются в отпуск и фактически продлевают отдых.
Если же приоритет — финансовая выгода и сохранение привычного дохода, логика меняется на противоположную. Здесь нужно ориентироваться на месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. Чем их больше, тем меньше разница зарплатой и отпускными выплатами. Также можно брать отпуск в месяце с большим количеством рабочих дней, который вплотную примыкает к началу праздничных периодов. Обычно это конец декабря, примыкающий к новогодним праздникам, и конец апреля — перед праздничными днями мая. В таком случае получится сохранить привычный уровень дохода и продлить при этом период отдых.
В 2026 году самым рентабельным месяцем для отпуска станет июль с его 23 рабочими днями. Это позволит свести финансовые потери к минимуму. Следом за ним по выгоде идут сентябрь, октябрь и декабрь, в каждом из которых по 22 рабочих дня.
«Месяцы с большим количеством праздничных дней являются менее выгодными для отпуска. Отдых в эти периоды значительно снизит ваш заработок», — предупреждает эксперт.
Трезвый взгляд на ситуацию.
Если отпуск выпал на финансово невыгодный месяц, заработная плата за него не порадует, а накоплений мало, при планировании отдыха как считает генеральный директор турагентства Колокол Тревел Вадим Бояринцев, важно отталкиваться от своего финансового положения и не влезать в долги:
«В последнее время очень популярны кредиты на путешествия, чего раньше не наблюдалось. Такой подход к отдыху может создать ненужную финансовую нагрузку».
Если не хватает денег на путешествие за границу, оптимальным вариантом станет изучение своего региона или соседних, что не требует больших затрат.
Туристический рынок предлагает массу способов сэкономить, и один из самых эффективных — формат групповых поездок.
По словам сооснователя крупнейшего сообщества путешественников в Черноземье «Нескучный день» Марата Попова, главное преимущество такого отдыха — его доступность. За счёт коллективного бронирования организаторы получают оптовые скидки на транспорт и проживание, что позволяет снизить итоговую стоимость для каждого участника поездки. Такой формат отдыха даёт возможность познакомиться с такими же путешественниками, а также увидеть новые места, не нанося серьёзного удара по кошельку.
Один длинный отпуск или несколько коротких.
Нередко между людьми возникают споры из-за того, что эффективнее для ментального здоровья и продуктивности: один или два длинных отпуска в год или несколько коротких «перезагрузок».
По словам Анастасии Шумовой, универсального рецепта «идеального отпуска» не существует, поскольку всё зависит от типа работы, характера самого человека и его текущего состояния. Однако данные и тренды рынка труда позволяют выделить несколько важных закономерностей.
«В течение года жители Центрального федерального округа предпочитают короткие путешествия на выходные и праздничные дни — для них это возможность быстро сменить обстановку и перезагрузиться без длительного отрыва от работы. Однако именно лето остается главным сезоном для продолжительного отдыха: на июнь, июль и август приходится почти половина всех запланированных на год поездок продолжительностью от семи дней», — отмечает эксперт.
Согласно данным недавнего опроса hh.ru, чаще всего жители ЦФО стараются брать отпуск в летние месяцы: 47% предпочитают август, 45% — июль, 31% — июнь. Кроме того, пользуются спросом «теплые» май (19%) и сентябрь (32%). Самые непопулярные месяцы для отпуска — это март (7%), январь и февраль (по 5%). В этот период к отдыху не располагает не только погода, но и финансовый фактор: из-за малого количества рабочих дней отпускные могут не оправдать ожиданий.
На выбор дат отпуска влияет и профессия: так, представители сферы «Наука, образование» чаще всех отдыхают именно летом (74% — в июле, 70% — в августе, 46% — в июне). Работники сельского хозяйства чаще других берут отпуск в ноябре (29%) и январе (13%).