Жителю Воронежской области грозит тюрьма за жестокое убийство собак

В отношении живодёра возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ — жестокое обращение с животными с причинением им боли и страданий, повлёкшее их гибель или увечье. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.