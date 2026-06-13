Жителю Воронежской области грозит тюрьма за жестокое убийство собак

В Воронежской области 52-летний житель села Еленовка Россошанского района предстанет перед судом по обвинению в жестоком обращении с животными. Инцидент произошёл в апреле 2026 года.
По версии следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он поднял с земли металлический прут (фрагмент арматуры) и нанёс удары нескольким собакам. В результате трое животных погибли на месте, ещё одно получило серьёзные травмы и увечья.
В отношении живодёра возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ — жестокое обращение с животными с причинением им боли и страданий, повлёкшее их гибель или увечье. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Прокуратура направила материалы дела направлены в Россошанский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее прокуратура добилась выплаты компенсации морального вреда семье подростка, пострадавшего от укусов бездомной собаки в Лисках Воронежской области.