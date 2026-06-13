Россиянам рассказали о расширении списка угроз при диспансеризации

Начиная с 1 сентября 2026 года, в рамках проведения диспансеризации, врачи будут уделять повышенное внимание оценке появления и развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности ишемической болезни сердца. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
Согласно приказу Минздрава России, вступающему в силу с 1 сентября 2026 года, будет применяться новая форма карты учета профилактических медицинских осмотров и диспансеризации.
«В обновленную форму включены новые показатели, связанные с оценкой сердечно-сосудистых рисков, в том числе липидного профиля и вероятности развития ишемической болезни сердца», — рассказала Дрожжина.
Депутат подчеркнула, что граждане РФ все так же могут бесплатно пройти диспансеризацию по полису ОМС.
Расширен перечень факторов риска, подлежащих оценке медицинскими специалистами. К ним теперь относятся: вероятность развития когнитивных нарушений, эпизодов падений, а также переломов, обусловленных остеопорозом. Дополнительно будет проводиться скрининг на преддиабет, остеопороз, болезнь Альцгеймера и ряд психических расстройств.
Дрожжина отметила, что если ранее диспансеризация была направлена в первую очередь на обнаружение уже имеющихся хронических заболеваний, то теперь акцент делается на состояниях, которые могут долго оставаться незамеченными, но при этом оказывать значительное влияние на продолжительность и качество жизни.
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