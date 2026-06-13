Россиянам рассказали о расширении списка угроз при диспансеризации

Дрожжина отметила, что если ранее диспансеризация была направлена в первую очередь на обнаружение уже имеющихся хронических заболеваний, то теперь акцент делается на состояниях, которые могут долго оставаться незамеченными, но при этом оказывать значительное влияние на продолжительность и качество жизни.