В Плесе открыли фудтрак с чекалами

Гастрономический фудтрак с чекалами — особым видом блинов — открыли в городе Плесе, сообщили в департаменте туризма Ивановской области. Это отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
До революции чекалы были визитной карточкой Крестовоздвиженской ярмарки в Иваново-Вознесенске, а в 2025 году шеф-повар Алексей Нечаев возродил данное блюдо по старинным рецептам. В новом фудтраке гости могут попробовать такие угощения с различными добавками: томлеными телячьими щечками, говяжьей грудинкой, копченым сомом, мороженым и брусникой.
В меню представлено и множество других локальных блюд. Среди них — зеленые щи по-ивановски со свининой, тюря на квасе с копченым сомом или овощами, плесская кулейка с моченой брусникой, цветаевский яблочный пирог, шуйский сбитень.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.