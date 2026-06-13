Атака клонов: от страха к пониманию и поддержке

А к ним самим клонирование не имеет никакого отношения, как не имеют его катаклизмы из «Звездных войн». В 2002 году на фоне этого тотального отторжения был принят и закон о временном запрете репродуктивного клонирования человека, то есть создания его полной генетической копии. Сейчас оно, кстати, запрещено во всем мире. Но жизнь не стоит на месте. На днях ВЦИОМ выложил результаты свежего опроса на эту тему, показавший существенные изменения в общественном сознании.
При сравнении итогов нынешнего анкетирования с тем, что было проведено в 2006 году, сначала может показаться, что взгляды россиян почти не изменились. Категорический запрет поддерживают 42 процента опрошенных (было 39), а 30 процентов (было 32) выступают за сильные ограничения, но при этом допускают клонирование в медицинских целях. Однако уточняющие вопросы демонстрируют, что единой позиции однозначного отрицания уже нет. Достаточно заметить, что больше половины респондентов допускают клонирование, если целью является спасение их самих или из близких. А 12 процентов и вовсе считают приемлемым решать таким путем демографические проблемы. Это не просто изменение отношения — налицо постепенная трансформация этических взглядов.
Что же произошло за два минувших десятилетия? Дело в стремительном развитии технологий. Раньше люди узнавали о биомедицине из научно-фантастических романов, а теперь о ней постоянно пишут газеты и снимают репортажи на телевидении. Все видят, что в трансплантологии, экстракорпоральном оплодотворении, генной инженерии нет ничего страшного. А выращенные в лаборатории искусственные органы с клеточным материалом конкретного больного — такие же лекарственные средства, как привычные всем таблетки и уколы. Неудивительно, что клонирование с целью трансплантации одобряет подавляющее большинство — 80 процентов заполнивших анкету. Негатив сохраняется лишь в отношении копирования «целого» человека. Наконец, свою роль играет и естественная смена поколений. Для молодых людей нет табу, присущих поколению их родителей. Так, например, почти половина опрошенных, родившихся после 2001 года, допускает пересадку мозга в молодое тело-клон, чтобы таким образом продлить жизнь.
Уже в ближайшие годы наверняка вновь встанет вопрос о разрешении клонирования человека — как в мире, так и в нашей стране. Нельзя исключить, что будет принято положительное решение. По крайней мере, предпосылки для этого уже появились. И это естественно, ведь научные достижения убедительнее голливудских фильмов ужасов.