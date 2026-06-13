Атака клонов: от страха к пониманию и поддержке

Что же произошло за два минувших десятилетия? Дело в стремительном развитии технологий. Раньше люди узнавали о биомедицине из научно-фантастических романов, а теперь о ней постоянно пишут газеты и снимают репортажи на телевидении. Все видят, что в трансплантологии, экстракорпоральном оплодотворении, генной инженерии нет ничего страшного. А выращенные в лаборатории искусственные органы с клеточным материалом конкретного больного — такие же лекарственные средства, как привычные всем таблетки и уколы. Неудивительно, что клонирование с целью трансплантации одобряет подавляющее большинство — 80 процентов заполнивших анкету. Негатив сохраняется лишь в отношении копирования «целого» человека. Наконец, свою роль играет и естественная смена поколений. Для молодых людей нет табу, присущих поколению их родителей. Так, например, почти половина опрошенных, родившихся после 2001 года, допускает пересадку мозга в молодое тело-клон, чтобы таким образом продлить жизнь.