Трамп не увидел разгромную победу США над Парагваем на ЧМ-26

Сборная США разгромила Парагвай 4:1 в стартовом матче ЧМ-2026. Дубль оформил Фоларин Балогун, также отличились Рейна и Бобадилья (автогол). Это первая победа американцев с разницей в три мяча с 1930 года. Крис Ричардс установил рекорд мундиалей по точности передач. Лидер команды Пулишич заменен из-за травмы икры. Балогун признан лучшим игроком встречи, прошедшей в Инглвуде под судейством Данни Маккели.
Убедительная победа сборной США над Парагваем в стартовом матче чемпионата мира 2026 года.
Утром 13 июня 2026 года на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными США и Парагвая. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с нидерландским специалистом Данни Маккели. Хозяева поля одержали уверенную победу со счетом 4:1.
Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте, когда полузащитник парагвайской команды Дамьян Бобадилья отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте нападающий американцев Фоларин Балогун поразил ворота соперника, однако этот гол был отменен из-за положения вне игры. Спустя две минуты Балогун все же удвоил преимущество своей команды. Перед самым свистком на перерыв, на пятой добавленной минуте первого тайма, он оформил дубль, сделав разрыв в счете крупным. Во второй половине встречи Парагвай сумел отыграть один мяч благодаря усилиям Маурисио, но под занавес матча Джованни Рейна установил окончательный счет 4:1 в пользу сборной США.
Эта виктория имеет историческое значение для американского футбола. Сборная США впервые с 1930 года одержала победу на чемпионате мира с разницей в три мяча, а также установила новый национальный рекорд по количеству забитых голов в истории выступлений страны на мировых первенствах.
Отдельного упоминания заслуживает игра защитника хозяев Криса Ричардса. Проведя на поле все 90 минут, он продемонстрировал стопроцентную точность передач, успешно выполнив 83 паса. Согласно статистическим данным, с момента начала ведения подобной статистики на чемпионатах мира в 1966 году ни одному футболисту не удавалось достичь подобного показателя, совершив не менее 80 точных передач за матч.
По итогам встречи Фоларин Балогун, ставший автором двух голов, был признан лучшим игроком матча по версии официального сайта ФИФА. Внимание также привлекла замена лидера американской команды Кристиана Пулишича в перерыве. Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино пояснил, что футболист получил болезненный удар по икроножной мышце и почувствовал спазм ближе к концу первого тайма, из-за чего ему было трудно передвигаться. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем ключевого исполнителя при комфортном преимуществе в счете и заменил его в профилактических целях, чтобы сохранить в строю для следующих игр турнира. До замены Пулишич успел записать на свой счет результативную передачу.
Президент США Дональд Трамп не приехал на первый матч сборной своей страны на ЧМ-26. Вместо себя он отправил на игру госсекретаря Марко Рубио, который сидел на стадионе рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.