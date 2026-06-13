Трамп не увидел разгромную победу США над Парагваем на ЧМ-26

Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте, когда полузащитник парагвайской команды Дамьян Бобадилья отправил мяч в собственные ворота. На 29-й минуте нападающий американцев Фоларин Балогун поразил ворота соперника, однако этот гол был отменен из-за положения вне игры. Спустя две минуты Балогун все же удвоил преимущество своей команды. Перед самым свистком на перерыв, на пятой добавленной минуте первого тайма, он оформил дубль, сделав разрыв в счете крупным. Во второй половине встречи Парагвай сумел отыграть один мяч благодаря усилиям Маурисио, но под занавес матча Джованни Рейна установил окончательный счет 4:1 в пользу сборной США.