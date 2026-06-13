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Строительство межвузовского кампуса «Куйбышев» перенесли до 2030 года

В Самаре дорабатывают проект межвузовского кампуса «Куйбышев».

Источник: минградполитики Самарской области

В Самаре перенесли сроки строительства межвузовского кампуса «Куйбышев». Изначально его хотели доделать до 2027 года, однако, пересмотрев концепцию и направление работы многопрофильного образовательного центра, сроки перенесли до 2030 года.

Раньше основным направлением кампуса была ИТ-сфера, а теперь — беспилотные роботизированные комплексы. Он станет фундаментом для подготовки кадров в сфере БПЛА. На территории установят отдельный район — «Беспилотный», который займет шестую часть территории.

Также в его проект хотят внести изменения. На территории планируют построить учебно-лабораторный корпус с технопарком, гостиничный комплекс из семи корпусов, физкультурно-оздоровительный комплекс и испытательный полигон. Рядом с кампусом хотят сделать парковки, велодорожки, открытые спортивные площадки и парки, которые будут открыты для всех желающих.

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