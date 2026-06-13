На реке Сейм в Курске прошла акция «Вода России»

«В Курской области достаточно активное волонтерское движение. Люди сами организуются и проводят большое количество акций, еженедельно выходя на уборку водных объектов в выходные дни. Сегодня прошло наше совместное мероприятие, и очень хочется, чтобы это доброе дело, которым мы занимаемся, нашло отклик в сердцах других людей. Ведь это не только охрана природы, но и показатель экологического воспитания каждого из нас», — отметил министр природных ресурсов Курской области Максим Левин.