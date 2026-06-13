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На реке Сейм в Курске прошла акция «Вода России»

За несколько часов участники мероприятия собрали около 70 мешков с мусором.

Около 50 человек приняли участие в акции «Вода России», которая прошла на реке Сейм в Курске при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в областном министерстве природных ресурсов.

Для всех желающих присоединиться к масштабной уборке был организован трансфер. Автобус забирал волонтеров на остановках и доставлял на мероприятие. Акция проходила не только на берегах, но и в акватории Сейма. За несколько часов удалось достать из воды около 10 автомобильных покрышек и собрать примерно 70 мешков с мусором.

«В Курской области достаточно активное волонтерское движение. Люди сами организуются и проводят большое количество акций, еженедельно выходя на уборку водных объектов в выходные дни. Сегодня прошло наше совместное мероприятие, и очень хочется, чтобы это доброе дело, которым мы занимаемся, нашло отклик в сердцах других людей. Ведь это не только охрана природы, но и показатель экологического воспитания каждого из нас», — отметил министр природных ресурсов Курской области Максим Левин.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.