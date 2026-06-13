Возле Енисейска нашли лес в форме гигантского торта

Находку сделали лётчики‑наблюдатели Лесопожарного центра края — они заметили необычное место во время авиапатрулирования, когда проверяли территорию на риск возгораний. Специалисты регулярно обследуют леса региона с воздуха и порой находят удивительные вещи — на этот раз природа удивила их идеальной геометрией лесного массива.