Три человека ранены за сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ

В региональном оперативном штабе уточнили, что один мужчина пострадал в результате атаки дрона на автомобиль в селе Варваровка Белгородского округа. Сейчас он находится на лечении в ОКБ. В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона на территории частного домовладения была ранена женщина — она направлена в городскую больницу № 2 Белгорода. Помимо этого, в Ивнянском округе в селе Федчевка от взрыва беспилотника на территории фермерского хозяйства пострадал мужчина. Лечение он продолжает амбулаторно.