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Три человека ранены за сутки в Белгородской области в результате атак ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ 83 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский округа. Ранены три мирных жителя — двое пострадавших продолжают стационарное лечение. Об этом 13 июня сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

Источник: Коммерсантъ

За прошедшие сутки ВСУ 83 раза атаковали территорию Белгородской области. Ударам подверглись Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Ровеньский и Шебекинский округа. Ранены три мирных жителя — двое пострадавших продолжают стационарное лечение. Об этом 13 июня сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

По информации главы региона, ВСУ пять раз применяли авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня. Восемь раз производились сбросы взрывных устройств с БПЛА. Расчеты ПВО и других задействованных подразделений за сутки сбили и подавили 123 беспилотника.

В региональном оперативном штабе уточнили, что один мужчина пострадал в результате атаки дрона на автомобиль в селе Варваровка Белгородского округа. Сейчас он находится на лечении в ОКБ. В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона на территории частного домовладения была ранена женщина — она направлена в городскую больницу № 2 Белгорода. Помимо этого, в Ивнянском округе в селе Федчевка от взрыва беспилотника на территории фермерского хозяйства пострадал мужчина. Лечение он продолжает амбулаторно.

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что в Воронежской области в ночь на субботу, 13 июня, были ликвидированы два беспилотных летательных аппарата. В одном из муниципалитетов при падении фрагментов БПЛА пострадал мужчина.

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