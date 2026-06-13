Москвичам рассказали, уйдет ли жара на следующей неделе

По словам Макаровой, во вторник прогнозируется незначительное понижение температуры. Однако, в течение следующей недели преобладающий ночной температурный режим составит от 8 до 13 градусов Цельсия, с возможным повышением до 14 градусов во второй половине недели. Дневные температуры будут колебаться в пределах 19−24 градусов.