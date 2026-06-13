Москвичам рассказали, уйдет ли жара на следующей неделе

Жара в Москве и Московской области спадет со следующей недели. Об этом в беседе с ИС «Вести» сообщила ведущий метеоролог Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
В предстоящие выходные ожидается прохождение атмосферного фронта, который принесет с собой более прохладный воздух в Московский регион. По прогнозам специалиста, уже к началу следующей недели температурный режим нормализуется, достигнув климатической нормы для данного периода.
По словам Макаровой, во вторник прогнозируется незначительное понижение температуры. Однако, в течение следующей недели преобладающий ночной температурный режим составит от 8 до 13 градусов Цельсия, с возможным повышением до 14 градусов во второй половине недели. Дневные температуры будут колебаться в пределах 19−24 градусов.
«Температура близкая к норме… То есть вполне комфортная летняя погода», — сказала Макарова.
Местами возможны кратковременные дожди, но не такие сильные, какие будут в субботу и воскресенье.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.