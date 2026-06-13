Захарова поделилась трогательной историей создания песни на ее стихи

По словам Захаровой, текст будущей песни у нее зрел давно, основываясь на мыслях, переживаниях и судьбах миллионов соотечественников. Позже к проекту подключился известный композитор и продюсер Максим Фадеев, который за неделю создал демо-версию музыки. Однако поиски артиста, способного пропустить эти строки через себя, заняли много времени.