Эксперт назвал 7 признаков, что квартиру готовят к взлому

Жители Волгограда рискуют стать жертвами квартирных краж, не замечая очевидных признаков слежки. Правоохранители фиксируют случаи, когда преступники неделями наблюдали за жильем, прежде чем решиться на взлом.
Эксперт по охране Максим Исаев перечислил 7 конкретных признаков, что квартиру уже «присмотрели».
Первый сигнал — посторонние мелкие предметы у двери: спичка, нитка, листок или печенье под ковриком. Так преступники проверяют, когда хозяев нет дома. Второй — царапины на замках, следы мела или маркера на двери.
Далее — странные звонки от «служб» с вопросами о вашем расписании, частые гудки домофона без ответа, незнакомцы, дергающие ручку двери, выкрученные лампочки в подъезде. Седьмой признак — расспросы соседей под видом курьера или мастера ЖЭК о вашем графике.
«Не ждите, пока случится беда», — предупреждает эксперт Максим Исаев. По его словам, злоумышленники становятся все изощреннее и могут вести наблюдение за объектом длительное время, прежде чем действовать, — пишет Редспот.
Если вы заметили один или несколько таких признаков, эксперт советует установить охранную сигнализацию и подключить ее к пульту частного охранного предприятия. Тогда при срабатывании датчиков на место выедет группа реагирования — без вашего участия и без риска для вашей безопасности.
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