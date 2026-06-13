Эксперт назвал 7 признаков, что квартиру готовят к взлому

Если вы заметили один или несколько таких признаков, эксперт советует установить охранную сигнализацию и подключить ее к пульту частного охранного предприятия. Тогда при срабатывании датчиков на место выедет группа реагирования — без вашего участия и без риска для вашей безопасности.