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В Херсоне бушует сильный пожар после прилёта 8 КАБов ВС РФ — мишень засекречена

В Херсоне вспыхнул сильный пожар после удара российской авиации. Об этом сообщает УНИАН.

Источник: Life.ru

По данным журналистов, по городу прилетело около восьми КАБов. Официальных комментариев от местных властей пока не поступало. Какой объект стал целью удара чиновники и военные предпочитают скрывать.

Ночью ВСУ пытались атаковать мосты в Херсонской области. ПВО сбила 25 дронов. Под ударом оказалось направление Чонгара — движение к пункту пропуска «Джанкой» перекрыто. Также атакован мост между Геническом и Арабатской стрелкой — после обследования движение запустили реверсивно.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.