В Екатерининском парке Москвы создадут многофункциональную культурную площадку

«На территории Екатерининского парка появится многофункциональная культурно-зрелищная площадка. Создаем ее на месте старой площадки, которая использовалась только в теплое время года. Это будет ансамбль из двух современных сооружений — открытой сцены и навеса со служебными помещениями», — говорится в сообщении.
Уточняется, что площадку можно будет использовать круглогодично, на ней будут проводить концерты, сезонные ярмарки, фестивали, танцевальные и другие мероприятия.
Павильон сцены выполнят в традиционном виде со скругленными углами. Перед ней установят сиденья, расположенные веером. Навес полукруглой формы со служебными помещениями установят как продолжение рядов сидений. Также в новом павильоне сцены предусмотрены теплые гримерные и места для хранения реквизита.
Под навесом разместят зону отдыха для посетителей, а также операторскую, комнату охраны и технические помещения. Пространство оснастят современной световой и акустической аппаратурой для проведения мероприятий различных форматов.
Уточняется, что уже подготовлены основания будущих павильонов и завершается сборка металлокаркаса. В ближайшее время строители приступят к устройству кровли и наружной отделке.