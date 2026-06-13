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В Екатерининском парке Москвы создадут многофункциональную культурную площадку

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Многофункциональная культурно-зрелищная площадка появится на территории столичного Екатерининского парка. Об этом сообщили в канале московского комплекса городского хозяйства в «Максе».

Источник: РИА "Новости"

«На территории Екатерининского парка появится многофункциональная культурно-зрелищная площадка. Создаем ее на месте старой площадки, которая использовалась только в теплое время года. Это будет ансамбль из двух современных сооружений — открытой сцены и навеса со служебными помещениями», — говорится в сообщении.

Уточняется, что площадку можно будет использовать круглогодично, на ней будут проводить концерты, сезонные ярмарки, фестивали, танцевальные и другие мероприятия.

Павильон сцены выполнят в традиционном виде со скругленными углами. Перед ней установят сиденья, расположенные веером. Навес полукруглой формы со служебными помещениями установят как продолжение рядов сидений. Также в новом павильоне сцены предусмотрены теплые гримерные и места для хранения реквизита.

Под навесом разместят зону отдыха для посетителей, а также операторскую, комнату охраны и технические помещения. Пространство оснастят современной световой и акустической аппаратурой для проведения мероприятий различных форматов.

Уточняется, что уже подготовлены основания будущих павильонов и завершается сборка металлокаркаса. В ближайшее время строители приступят к устройству кровли и наружной отделке.