В Екатерининском парке Москвы создадут многофункциональную культурную площадку

«На территории Екатерининского парка появится многофункциональная культурно-зрелищная площадка. Создаем ее на месте старой площадки, которая использовалась только в теплое время года. Это будет ансамбль из двух современных сооружений — открытой сцены и навеса со служебными помещениями», — говорится в сообщении.