Лесной пожар угрожает поселению староверов в Красноярском крае

Лесной пожар угрожает староверческому поселению Макарово в Енисейском округе Красноярского края.
Из-за сложной пожароопасной обстановки там введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Для предотвращения возможного перехода огня на заимку глава территории попросил спасателей помочь доставить сотрудников Лесопожарного центра в поселение, находящееся в 120 км ниже по течению от Енисейска.
12 июня на двух лодках огнеборцев транспортировали в Макарово, сообщили в учреждении «Спасатель».
В настоящее время пожар тушат.
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