Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лесной пожар угрожает поселению староверов в Красноярском крае

Пожарные тушат возгорание леса вблизи Макарово в Енисейском округе.

Лесной пожар угрожает староверческому поселению Макарово в Енисейском округе Красноярского края.

Из-за сложной пожароопасной обстановки там введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Для предотвращения возможного перехода огня на заимку глава территории попросил спасателей помочь доставить сотрудников Лесопожарного центра в поселение, находящееся в 120 км ниже по течению от Енисейска.

12 июня на двух лодках огнеборцев транспортировали в Макарово, сообщили в учреждении «Спасатель».

В настоящее время пожар тушат.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.