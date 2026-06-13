Лесной пожар угрожает поселению староверов в Красноярском крае

Из-за сложной пожароопасной обстановки там введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Для предотвращения возможного перехода огня на заимку глава территории попросил спасателей помочь доставить сотрудников Лесопожарного центра в поселение, находящееся в 120 км ниже по течению от Енисейска.