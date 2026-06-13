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В Челябинской области стало известно о первом стобалльнике на ЕГЭ-2026

Отмечается, что парень «продемонстрировал железную дисциплину, целеустремленность и выдающийся интеллект».

В Челябинской области стало известно о первом стобалльнике на ЕГЭ-2026, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Матвей Пирогов набрал 100 баллов по истории. «Администрация и педагогический коллектив школы № 3 Южноуральска с огромной радостью и гордостью поздравляют выпускника 11 класса с максимальным результатом на едином государственном экзамене», — говорится в сообщении.

«Это блестящее достижение доказывает, что для настоящего таланта и трудолюбия нет ничего невозможного. Все исторические эпохи, даты, карты и сложнейшие задания покорились его безупречным знаниям. Особые слова восхищения и признательности выражаем учителю истории Вечкановой Анне Владимировне», — отмечается в комментарии.