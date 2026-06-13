В Челябинской области стало известно о первом стобалльнике на ЕГЭ-2026

«Это блестящее достижение доказывает, что для настоящего таланта и трудолюбия нет ничего невозможного. Все исторические эпохи, даты, карты и сложнейшие задания покорились его безупречным знаниям. Особые слова восхищения и признательности выражаем учителю истории Вечкановой Анне Владимировне», — отмечается в комментарии.