В Челябинской области стало известно о первом стобалльнике на ЕГЭ-2026, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Матвей Пирогов набрал 100 баллов по истории. «Администрация и педагогический коллектив школы № 3 Южноуральска с огромной радостью и гордостью поздравляют выпускника 11 класса с максимальным результатом на едином государственном экзамене», — говорится в сообщении.
«Это блестящее достижение доказывает, что для настоящего таланта и трудолюбия нет ничего невозможного. Все исторические эпохи, даты, карты и сложнейшие задания покорились его безупречным знаниям. Особые слова восхищения и признательности выражаем учителю истории Вечкановой Анне Владимировне», — отмечается в комментарии.