Производитель развивающих игр из Томской области получил знак качества

«Сертификат “Сделано в России” мы получаем уже второй год. Это наше честное слово. Он подтверждает: наши “Игры леса”, выполненные из дерева, — это не подделка, не спешка, а качество, надежность, экологичность, уникальность и любовь к детям. С ним нам доверяют даже там, где нас не знают лично. И главное, сертификат открывает нашему проекту новые возможности, помогает расти и развиваться», — отмечает Елена Мохова.