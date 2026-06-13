Производитель развивающих игр из Томской области получил знак качества

Производитель развивающих игр из Томской области получил сертификат «Сделано в России», который действует по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Знак качества в категории «Надежность» присужден предпринимателю Елене Моховой. Он является официальным подтверждением того, что эксперты Российского экспортного центра высоко оценили качество продукции и динамику развития компании.
«Сертификат “Сделано в России” мы получаем уже второй год. Это наше честное слово. Он подтверждает: наши “Игры леса”, выполненные из дерева, — это не подделка, не спешка, а качество, надежность, экологичность, уникальность и любовь к детям. С ним нам доверяют даже там, где нас не знают лично. И главное, сертификат открывает нашему проекту новые возможности, помогает расти и развиваться», — отмечает Елена Мохова.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.