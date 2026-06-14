Россиянам объяснили, как обезопасить себя от утечки личных данных

В пресс-службе МВД РФ на запрос ТАСС подчеркнули важность закрытия профилей в социальных сетях от посторонних глаз и удаления из публичного доступа фотографий документов. Также рекомендуется отказаться от публикации изображений с геотегами, которые могут раскрыть домашний адрес или привычные маршруты передвижения.