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Россиянам объяснили, как обезопасить себя от утечки личных данных

Для защиты персональных данных в интернете россиянам следует принять ряд мер, которые помогут минимизировать риски утечки информации, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В пресс-службе МВД РФ на запрос ТАСС подчеркнули важность закрытия профилей в социальных сетях от посторонних глаз и удаления из публичного доступа фотографий документов. Также рекомендуется отказаться от публикации изображений с геотегами, которые могут раскрыть домашний адрес или привычные маршруты передвижения.

В ведомстве отметили, что необходимо регулярно проверять и обновлять настройки приватности на всех платформах, где пользователи зарегистрированы. Это позволит контролировать доступ к личной информации и защитить ее от злоумышленников.

Кроме того, включение двухфакторной аутентификации во всех используемых мессенджерах значительно повышает уровень безопасности, так как требует подтверждения входа через дополнительный канал, например, SMS-код или приложение-генератор кодов.

Соблюдение этих рекомендаций поможет пользователям интернета лучше защищать свои персональные данные и снизить вероятность их утечки. Безопасность личной информации — это важный аспект в современном цифровом мире, и каждый должен принимать активные меры для ее защиты.