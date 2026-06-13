Нижегородский сирота остался без пенсии из-за начисленного долга соцфонда

«Ему осуществлялась федеральная социальная доплата в тот период, когда она выплачиваться не должна была, поскольку он не уплачивал страховые взносы, то неработающим мы его установили только после того, как он снялся с регистрационного учета в качестве плательщика добровольных страховых взносов. В данном случае ошибки системы нет, это делается по личному желанию гражданина», — сказала замуправляющего отделением СФР по региону Наталья Соленая.