Нижегородский сирота остался без пенсии из-за начисленного долга соцфонда

У нижегородского сироты забрали пенсию после начисленной задолженности от Социального фонда России. Об этом сообщается в сюжете программы «Кстати…».
Мужчина получал пособие по потере кормильца с доплатой. Как объясняет нижегородец, в какой-то момент в СФР решили, что они переплатил ему 55 тысяч рублей, поскольку считали сироту работающим гражданином.
По словам молодого человека, при оформлении самозанятости у него непонятным образом включилось добровольное пенсионное страхование, о котором он ничего не знал. Выяснилось, что сироте нужно было вносить деньги, чтобы стаж шел в пенсию.
«Я их не вносил, осознанно понимая, что я получаю пенсию, доплату, чтобы у меняя ее не сняли, но Социальный фонд ее снял и дол навесил», — говорит нижегородец.
Полгода сирота не получает доплату. Кроме того, в счет закрытия долга с его пособия ежемесячно снимается 1500 рублей. Известно, что самозанятость молодой человек закрыл еще в 2025 году. После обращения к журналистам сирота добился отмены списания денег с пособия.
«Ему осуществлялась федеральная социальная доплата в тот период, когда она выплачиваться не должна была, поскольку он не уплачивал страховые взносы, то неработающим мы его установили только после того, как он снялся с регистрационного учета в качестве плательщика добровольных страховых взносов. В данном случае ошибки системы нет, это делается по личному желанию гражданина», — сказала замуправляющего отделением СФР по региону Наталья Соленая.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался нарушением жилищных прав нижегородки-сироты.