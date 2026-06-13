Россиян будут проверять на большее число заболеваний в рамках диспансеризации

Врачи выявили топ-10 заболеваний офисных сотрудников. Эксперты компании «СберЗдоровье» проанализировали данные диспансеризации более 3,5 тысячи офисных работников и выяснили, что чаще всего у них встречаются проблемы с сердцем и сосудами (23,5%), эндокринные нарушения (13,2%) и болезни ЖКТ (12,8%). Также часто встречаются неврологические нарушения (7,1%), анемия (6,9%) и аллергии (5,6%).