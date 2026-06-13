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Россиян будут проверять на большее число заболеваний в рамках диспансеризации

С 1 сентября 2026 года в России расширят перечень исследований, которые проводятся в рамках диспансеризации. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Источник: URA.RU

В России расширили число исследований в рамках диспансеризации.

«С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минздрава России, которым утверждена новая форма карты учета профилактического медицинского осмотра и диспансеризации», — заявила Дрожжина РИА «Новости». В новую версию формы добавили показатели для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе уровня жиров в крови и вероятности ишемической болезни сердца.

В рамках диспансеризации врачи будут обращать внимание на более широкий перечень факторов риска и заболеваний.

Среди них — риск когнитивных нарушений, падений и переломов из-за остеопороза, предиабет, остеопороз, болезнь Альцгеймера и ряд психических расстройств.

При этом диспансеризация останется бесплатной и доступной в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Изменения, по словам Дрожжина, отражают современные вызовы здравоохранения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стоит увеличить охваты граждан, проходящих репродуктивную диспансеризацию. На встрече с главой Минздрава Михаилом Мурашко он подчеркнул: диспансеризацию должны проходить и мужчины, и женщины, передает «Национальная служба новостей».

Врачи выявили топ-10 заболеваний офисных сотрудников. Эксперты компании «СберЗдоровье» проанализировали данные диспансеризации более 3,5 тысячи офисных работников и выяснили, что чаще всего у них встречаются проблемы с сердцем и сосудами (23,5%), эндокринные нарушения (13,2%) и болезни ЖКТ (12,8%). Также часто встречаются неврологические нарушения (7,1%), анемия (6,9%) и аллергии (5,6%).