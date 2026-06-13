Россияне признали, что стесняются, когда нужно сэкономить

Почти половина респондентов из России (46%) признались, что в течение последнего месяца хотя бы единожды ощущали дискомфорт из-за своего стремления сократить расходы. Остальные 54%, напротив, сообщили, что подобное чувство возникало у них в случаях, когда они позволяли себе излишние траты. Эти данные получены в ходе исследования, проведённого финансовой платформой, передает ТАСС.
В то же время 38% опрошенных отметили, что сознательно стараются сокращать ежедневные затраты и испытывают гордость от своего умения грамотно управлять финансами. Ещё 34% признались, что за последние два года стали более осознанно подходить к покупкам, однако не склонны считать подобное поведение экономией. Для 19% участников контроль над бюджетом превратился в привычку, сравнимую с регулярными занятиями спортом или заботой о здоровье. Лишь 9% заявили, что вовсе не задумываются о том, на что уходят их деньги.
Согласно опросу, наиболее остро неудобство из-за попыток сэкономить испытывают молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет — 44% от числа опрошенных в этой группе. В категории 25−34 лет этот показатель составляет 31%, среди респондентов 35−44 лет — 16%, а среди россиян старше 45 лет — только 9%.
Картина с избыточными тратами заметно отличается. В возрастной группе 18−24 лет неловкость из-за дорогих покупок отмечают 14% опрошенных. Среди россиян 25−34 лет доля таких респондентов достигает 22%, в категории 35−44 года — 28%, а среди участников 45−65 лет — уже 36%.
Трамп близок к отчаянному шагу в Иране.