Россияне признали, что стесняются, когда нужно сэкономить

В то же время 38% опрошенных отметили, что сознательно стараются сокращать ежедневные затраты и испытывают гордость от своего умения грамотно управлять финансами. Ещё 34% признались, что за последние два года стали более осознанно подходить к покупкам, однако не склонны считать подобное поведение экономией. Для 19% участников контроль над бюджетом превратился в привычку, сравнимую с регулярными занятиями спортом или заботой о здоровье. Лишь 9% заявили, что вовсе не задумываются о том, на что уходят их деньги.