Итальянской правительство оскорбили насмешки ФИФА над сборной страны

Сборная Италии в третий раз подряд не смогла пробиться в финальную стадию мирового первенства. На этом фоне глава ФИФА в одном из интервью позволил себе шутку о возможном расширении турнира. Инфантино предположил, что при увеличении числа участников до 64 итальянцы получили бы шанс на успешный отбор, добавив, что для гарантированного участия сборной количество команд можно было бы довести даже до 208 или 228.