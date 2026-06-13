Итальянской правительство оскорбили насмешки ФИФА над сборной страны

Министр спорта Италии Андреа Абоди намерен обсудить с главой ФИФА Джанни Инфантино его ироничные слова о невыходе сборной на ЧМ-2026. Президент федерации пошутил, что при 64 или даже 228 участниках итальянцы прошли бы отбор. Абоди хочет лично прояснить позицию функционера. Турнир в США, Мексике и Канаде проходит с 11 июня по 19 июля 2026 года с рекордным числом команд — 48 сборных.
Итальянские власти возмущены ироничными высказываниями главы ФИФА о национальной сборной.
Министр спорта Италии Андреа Абоди планирует инициировать разговор с президентом Международной федерации футбола Джанни Инфантино. Поводом для этого стали недавние ироничные комментарии функционера по поводу неспособности итальянской команды пройти квалификацию на текущий чемпионат мира.
Сборная Италии в третий раз подряд не смогла пробиться в финальную стадию мирового первенства. На этом фоне глава ФИФА в одном из интервью позволил себе шутку о возможном расширении турнира. Инфантино предположил, что при увеличении числа участников до 64 итальянцы получили бы шанс на успешный отбор, добавив, что для гарантированного участия сборной количество команд можно было бы довести даже до 208 или 228.
По информации агентства ANSA, министр спорта намерен лично обсудить данную ситуацию с руководителем федерации. Абоди отметил, что с учетом географической удаленности Италии от Мексики, где в настоящее время проходят матчи, наиболее целесообразным вариантом прояснения позиции Инфантино станет телефонный разговор. Чиновник выразил желание узнать мнение президента ФИФА напрямую.
Чемпионат мира 2026 года, который принимают США, Мексика и Канада, стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Впервые в истории турнира в нем участвуют 48 национальных сборных. Как отмечают спортивные издания, ссылаясь на бразильские медиа, ранее руководство ФИФА действительно изучало вариант с расширением состава до 64 команд для большего вовлечения стран в мировой футбол. Этот вопрос был передан в Совет организации, однако пока предлагается сосредоточиться на текущем розыгрыше в утвержденном формате.