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«Будем стоять до конца, сражаясь за наши семьи» — командир «Эспаньолы» поздравил с Днем России

Розарио Агро, командир 88 разведывательно-диверсионной бригады обратился к соотечественникам в праздник. В своем поздравлении он подчеркнул: «Мы стоим на страже государства и будем стоять до конца, сражаясь за наши семьи и наших близких».

Розарио Агро, командир 88 разведывательно-диверсионной бригады обратился к соотечественникам в праздник. В своем поздравлении он подчеркнул:

«Мы стоим на страже государства и будем стоять до конца, сражаясь за наши семьи и наших близких».