В Черняховске водитель Peugeot сдавал назад и сбил 57-летнюю женщину

Наезд на пешехода произошёл вечером 12 июня в городе Черняховске на улице Калининградской. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
Авария случилась у дома № 5а в 22:50. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Peugeot двигался задним ходом и сбил 57-летнюю женщину. Пешеход пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения машины.
В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее в Калининграде 57-летний водитель Mitsubishi пострадал в ДТП с автобусом.
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