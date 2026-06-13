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В Черняховске водитель Peugeot сдавал назад и сбил 57-летнюю женщину

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения.

Наезд на пешехода произошёл вечером 12 июня в городе Черняховске на улице Калининградской. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Авария случилась у дома № 5а в 22:50. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Peugeot двигался задним ходом и сбил 57-летнюю женщину. Пешеход пересекала проезжую часть справа налево по ходу движения машины.

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее в Калининграде 57-летний водитель Mitsubishi пострадал в ДТП с автобусом.

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