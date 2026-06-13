Звезда НХЛ Матвей Мичков приедет в Пермь поддержать «Амкар»

Поддержать наших спортсменов в крайне важном матче приедут молодые хоккеисты, которые уже стали настоящими звездами — Матвей Мичков, который в 21 год уже второй сезон выступает в НХЛ за «Филадельфию», и 21-летний Сергей Иванов, который играет в КХЛ за петербургский СКА. Также хоккеисты раздадут автографы.