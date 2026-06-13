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Звезда НХЛ Матвей Мичков приедет в Пермь поддержать «Амкар»

Вместе с ним приедет еще один молодой и танлантливый хоккеист — Сергей Иванов.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 14 июня, на стадионе «Звезда» футболисты пермского «Амкара» проведут решающий матч за выход в дивизион «Золото» Второй лиги. Противостоять нам будут футболисты из клуба «Динамо-Владивосток».

Поддержать наших спортсменов в крайне важном матче приедут молодые хоккеисты, которые уже стали настоящими звездами — Матвей Мичков, который в 21 год уже второй сезон выступает в НХЛ за «Филадельфию», и 21-летний Сергей Иванов, который играет в КХЛ за петербургский СКА. Также хоккеисты раздадут автографы.

-Двери стадиона «Звезда» будут открыты с 17:00, начало автограф-сессии — 17:15, — говорится в официальнйо группе пермского футбольного клуба ВКонтакте.

Матч начнется в 18.00.

«Амкар-Пермь» в турнирной таблице дивизион «Серебро» занимает четвертое место. Для повышения в классе нашей команде, как минимум, нужно сохранить место в четверке сильнейших. Для этого в матче против «Динамо-Владивосток» пермякам важно не проиграть.