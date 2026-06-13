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Министр образования Иванец предупредил абитуриентов о серьезных конкурсах в белорусские вузы

Министр образования Иванец предупредил о серьезных конкурсах в белорусские вузы.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Андрей Иванец предупредил абитуриентов о серьезных конкурсах в белорусские вузы, сообщили на СТВ.

Так, глава Минобразования обратил внимание на то, что в 2026 году наблюдается высокий уровень сдачи централизованного экзамена и централизованного тестирования. И сказал, почему это скажется на конкурсе в вузы.

— В этом году у нас больше стобалльников. Это говорит о том, что конкурсы будут очень серьезные в наши университеты, — предупредил Иванец.

Министр сказал, что средний балл по всем предметам вырос на два-три пункта. Но и заметил, что еще ранее Минобразования предусмотрело увеличение количества бюджетных мест — их более 33 тысяч.

Напомним, ЦЭ и ЦТ выпускники проходили с 26 мая по 5 июня, некоторых еще ждут испытания в резервные дни 18, 20 и 22 июня.

Ранее Минобразования ответило на критику в соцсетях школьных выпускных 2026.

А еще мы писали, что родители устроили ажиотаж с поступлением в первый класс школы под Минском.