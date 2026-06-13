ЦИК Армении заявил о пересчете голосов на 637 участках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении в пятницу, 12 июня, сообщила, что пересчитала голоса парламентских выборов в стране, прошедших 7 июня, на 637 избирательных участках из 2005.
— Центральная избирательная комиссия подвела итоги пересчета голосов, проведенного избирательными комиссиями. Были пересчитаны результаты голосования на 637 избирательных участках, — говорится на странице комиссии в социальных сетях.
У блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна в результате пересчета на 508 голосов увеличились результаты, также на 147 голосов увеличились результаты у партии «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна.
11 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что может лишить избирательного права граждан республики, которые проживают за границей страны на постоянной основе.
Депутат армянского парламента Гегам Манукян сообщил, что армянские власти запретили выезд военнообязанным гражданам, прибывшим из-за рубежа на период парламентских выборов.