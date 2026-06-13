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Школа искусств в Уржуме Кировской области получила оборудование

Среди новинок — акустические пианино, домры, звуковая техника и инструменты для юных художников.

Новое оборудование поступило в детскую школу искусств города Уржумы Кировской области при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.

Учреждение получило акустические пианино, домры, деревянные ложки, бубны, комплектующие для музыкальных инструментов. Также поступило профессиональное звуковое оборудование и оргтехника: интерактивный комплект, проекторы, компьютер, ноутбуки и лазерный принтер. В учебных классах появились новые ученические столы и стулья, стенды, пюпитры, планшеты для художников, пополнился натюрмортный фонд.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.