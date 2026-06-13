«Отличная сделка»: в США рассказали об ударе по Нетаньяху из-за соглашения с Ираном

По мнению собеседников издания, подписание сделки может вызвать в адрес Нетаньяху серьезную критику. Как сообщил один из американских чиновников, в ходе телефонного разговора с Трампом израильский премьер пришел к выводу, что не сможет предотвратить заключение мира.