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Гадалка из Краснодара «раскинула карты» калининградке на 500 тысяч

Калининградские полицейские совместно с коллегами из Ленинградского района задержали 42-летнюю жительницу Краснодара, которую подозревают в мошенничестве. Женщина представлялась тарологом — специалистом по картам Таро — и размещала объявления об услугах в интернете. Доверчивая клиентка из Калининграда попалась на удочку. Злоумышленница обманом убедила её перевести более 500 тысяч рублей. В полиции не…

Источник: Янтарный край

Калининградские полицейские совместно с коллегами из Ленинградского района задержали 42-летнюю жительницу Краснодара, которую подозревают в мошенничестве. Женщина представлялась тарологом — специалистом по картам Таро — и размещала объявления об услугах в интернете.

Доверчивая клиентка из Калининграда попалась на удочку. Злоумышленница обманом убедила её перевести более 500 тысяч рублей. В полиции не уточняют, какие именно «расклады» и обещания стали решающими, но сумма говорит сама за себя.

Оперативники Управления уголовного розыска находились в служебной командировке в Краснодарском крае. Они установили местонахождение подозреваемой и задержали её. При обыске в квартире гадалки нашли внушительные средства — более 1,3 миллиона рублей наличными. Также изъяты четыре мобильных телефона, банковские карты и другие предметы, которые важны для следствия.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, сколько ещё людей могли пострадать от действий лже-таролога, и были ли обещанные «расклады» всего лишь прикрытием для криминальной схемы.

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