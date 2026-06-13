Приём каких лекарств может привести к разрушению зубов?

«По воздействию на зубы лекарства делятся на три типа: первые — такие как препараты железа, тетрациклин и его аналоги — разрушают эмаль. Вторые — гормональные, антигистаминные, мочегонные, антидепрессанты, средства от аллергии и для похудения — нарушают работу слюнных желез и вызывают сухость во рту, в результате чего создаются условия для развития бактерий и кариеса. Третьи приводят к кариесу из-за формы выпуска — сиропы, пастилки, леденцы, шипучие», — цитирует врача «Газета. ru».