Приём каких лекарств может привести к разрушению зубов?

Разрушительное действие происходит не мгновенно — препараты постепенно накапливаются в организме.
Ряд лекарственных препаратов могут привести к разрушению зубов, предупреждает врач-стоматолог Максим Лабухин. Некоторые из них просто нужно принимать особым способом, чтобы избежать проблем.
Разрушительное действие происходит не мгновенно — содержащиеся в лекарствах препараты постепенно накапливаются в организме. Так, из-за приёма противоэпилептических средств и иммунодепрессантов уже через пару месяцев начинают разрастаться ткани десен, что становится причиной кариеса и пародонтита.
Безобидные, казалось бы, жевательные витамины с сахаром и лимонной кислотой разрушают эмаль. К числу таких препаратов относятся также жевательный аспирин, сладкие сиропы и вдыхаемый порошок от астмы.
«По воздействию на зубы лекарства делятся на три типа: первые — такие как препараты железа, тетрациклин и его аналоги — разрушают эмаль. Вторые — гормональные, антигистаминные, мочегонные, антидепрессанты, средства от аллергии и для похудения — нарушают работу слюнных желез и вызывают сухость во рту, в результате чего создаются условия для развития бактерий и кариеса. Третьи приводят к кариесу из-за формы выпуска — сиропы, пастилки, леденцы, шипучие», — цитирует врача «Газета. ru».
Тем, кто принимает медицинские препараты на постоянной основе, советуют чаще посещать стоматолога. Лекарства, которые выпускаются в форме сиропа, лучше пить через трубочку. А сладкие или кислые препараты принимать во время еды.
Чистить зубы рекомендуется дважды в день пастой с фтором, а также использовать зубную нить и ирригатор. Стоматологи также советуют пить воду и ополаскивать рот после приема лекарств.
«При визите к врачу сообщайте ему обо всех принимаемых вами препаратах, которые вы принимаете», — подчёркивает врач.
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