Центр правового консультирования граждан организует правовой день в Шатковском округе 16 июня

Напомним, что ГБУ НО «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» ведет консультирование по вопросам земельного права, трудового права, семейного права, наследственного права, пенсионного права, градостроительного права, долевого участия в строительстве жилья, защиты прав потребителей, а также оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.