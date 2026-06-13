Центр правового консультирования граждан организует правовой день в Шатковском округе 16 июня

16 июня юристы ГБУ НО «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» при поддержке государственно-правового департамента Нижегородской области организуют правовой информационный день в Шатковском муниципальном округе Нижегородской области.
В мероприятии могут принять участие все желающие, в том числе предприниматели и старосты (начальники территориальных отделов) сельских поселений Шатковского муниципального округа.
Специалисты расскажут гражданам о важных изменениях в российском законодательстве, а также окажут бесплатные правовые консультации всем обратившимся.
Напомним, что ГБУ НО «Центр правового консультирования граждан и юридических лиц» ведет консультирование по вопросам земельного права, трудового права, семейного права, наследственного права, пенсионного права, градостроительного права, долевого участия в строительстве жилья, защиты прав потребителей, а также оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Госучреждение находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Рождественская, 40, тел. 8 (831) 422−10−55; электронный адрес: info@pravovsem52.ru.
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