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Москву днем 13 июня накроют ливни, грозы и сильный ветер

МЧС предупредило жителей Москвы о резком ухудшении погоды 13 июня. По прогнозу, днем в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град, а порывы ветра могут усилиться до 17 м/с.

МЧС предупредило жителей Москвы о резком ухудшении погоды 13 июня. По прогнозу, днем в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град, а порывы ветра могут усилиться до 17 м/с.

Ведомство указало на риски падения деревьев, повреждения линий электропередачи и ухудшения видимости на дорогах. Неблагоприятные условия также могут затруднить высотные строительно-монтажные работы и создать угрозу для объектов без молниезащиты.

Автомобилистам рекомендовано снижать скорость и не совершать резких маневров. Пешеходам советуют обходить рекламные конструкции и не укрываться под деревьями. В комплексе городского хозяйства Москвы также попросили не парковать машины рядом с ними.

Синоптики ожидают, что 13 июня станет последним днем аномально жаркой погоды в столичном регионе. Во второй половине дня в Москве и области прогнозируются грозовые дожди с кратковременными ливнями.

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